Twee slachtoffers na mishandeling in Drachten

10 november 2024

DRACHTEN - Aan de Korte Baan in Drachten zijn zaterdagmorgen twee personen mishandeld. De politie kwam met spoed ter plaatse. Zij troffen daar een 30-jarige vrouw en een 24-jarige man uit Drachten.

Ter plaatse behandeld

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Zij konden ter plaatse aan hun verwondingen worden behandeld. Beide slachtoffers hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Zoektocht naar verdachte

De verdachte was toen de politie ter plaatse kwam al gevlogen. Kort na de melding is een zoektocht gestart naar deze persoon. Daarbij is ook het signalement verspreid via Burgernet. Het zou gaan om een man, licht getint, 1,80m, draagt een grijze beveiligingsjas.

In panden gezocht

De politie heeft ook in meerdere panden gezocht naar de verdachte. Onder andere in een woning aan de Stationsweg in Drachten is gekeken naar de verdachte. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

Het onderzoek naar de toedracht van dit incident loopt nog.