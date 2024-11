Automobilist rijdt fietser de sloot in

regionaal za 9 november 2024, 22.10

DROGEHAM - Een fietser is zaterdagavond in een sloot langs de weg terecht gekomen. Iets daarvoor zou deze fietser van de weg zijn gedrukt door een automobilist. Een ambulance kwam ter plaatse om de fietser te onderzoeken.

Na het incident op de Lytse Wei bij Drogeham is de automobilist doorgereden. Het is niet bekend of de bestuurder door heeft gehad wat er gebeurd was. De fietser is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS