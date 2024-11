Modelbouwers laten hun werk zien in It Maskelyn

2 november 2024

HURDEGARYP - Het MCF It Maskelyn stond zaterdag in het teken van de modelbouw. Bouwers waren de hele dag aanwezig om te laten zien wat de statische modelbouw inhoudt.

De modelbouwers zaten gedurende de dag te bouwen aan hun projecten waar ze nu mee bezig zijn. bezoekers van de modelbouwdag konden meekijken en vragen stellen.

De showtafels waren goed gevuld met afgebouwde vliegtuigen, helikopters, tanks en voertuigen.

Voor de liefhebber was er de mogelijkheid om een modelbouwdoos te kopen. De modelbouwdag in It Maskelyn is elk jaar een terugkomend evenement.

