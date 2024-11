Stroomkabeldieven opgepakt door de politie

regionaal za 2 november 2024, 16.16

HURDEGARYP - Drie stroomkabeldieven zijn vrijdagavond laat door de politie van de weg gehaald in Leeuwarden. Het drietal had in Hurdegaryp een krachtstroomkabel buitgemaakt.

De diefstal werd omstreeks 23.40 uur gezien door een getuige die de politie belde. Deze getuige zag dat een aantal personen goederen in een kleine vrachtwagen aan het laden waren in Hurdegaryp. De melder vond het verdacht aangezien er ook een stroomkabel in het voertuig werd gelegd.

Aanhouding

Agenten van het Flexteam kwamen het voertuig even later tegen op de Groningerstraatweg in Leeuwarden. Uiteindelijk is het voertuig tot stoppen gedwongen op de Slauerhoffweg.

Onder invloed, valse kentekenplaat

De bestuurder, een 28-jarige inwoner van Sneek, had een positieve speekseltest op het gebruik van cocaïne, amfetamine en methamfetamine en werd hiervoor aangehouden. In het voertuig werden vervolgens opvouwbare kratten en afgeknipte krachtstroomkabels aangetroffen. Ook bleek het voertuig met kentekenplaten te rijden die niet bij de vrachtwagen hoorde.

De politie stelde later in Hurdegaryp vast dat er inderdaad een krachtstroomkabel was doorgeknipt en weggenomen.

Alle drie de inzittenden, de 28-jarige inwoner van Sneek, een 46-jarige inwoner van Leeuwarden en een 40-jarige inwoonster van Leeuwarden zijn aangehouden voor de diefstal in vereniging van de stroomkabels, heling van kentekenplaten.

Het onderzoek is gaande en er wordt gekeken of de verdachten nog meer strafbare feiten ten laste kunnen worden gelegd in combinatie met het voertuig.