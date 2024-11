Vrouw uit water gered door omstanders

OOSTERWOLDE - Een vrouw is vrijdagmorgen te water geraakt in het centrum van Oosterwolde. Ze is uit het water gered door omstanders.

Rond 7:30 ging het door onduidelijke reden mis en raakte de vrouw met haar scootmobiel te water aan de Brinkstraat. Ter hoogte van snackbar De Hoek is een plek om te zitten langs het water waar ze te water is geraakt.

Omstanders schoten direct te hulp en hebben het slachtoffer uit het water gehaald. De hulpdiensten zijn gealarmeerd en met spoed ter plaatse gekomen. Onder andere een ambulance, de politie en de brandweer van Oosterwolde.

Het slachtoffer is behandeld in de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. De scootmobiel is uit het water gehaald.

