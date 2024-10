Vrouw enige tijd bekneld onder auto in De Wiken

regionaal vr 25 oktober 2024, 14.45

DRACHTEN - Een vrouw raakte vrijdagmiddag bekneld onder een auto nabij Apotheek De Wiken aan de Middelwyk in Drachten. Het ongeluk vond omstreeks 14.15 uur plaats.

Zowel de politie, brandweer als ambulance kwamen met spoed ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

Het slachtoffer is door de brandweer bevrijd uit haar benarde positie. Daarna is ze overgedragen aan het ambulancepersoneel. Ze is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer was samen met een man, die slecht ter been was, in de auto bij de apotheek. Terwijl de vrouw bij de auto stond, drukte de man per ongeluk het gaspedaal in waardoor de vrouw werd aangereden.

De forensische opsporing verkeer, van de politie, kwam later ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeval.