Zoekactie door rood lampje in het water

regionaal di 15 oktober 2024, 1.19

KOLLUM - In de nacht van maandag op dinsdag werden de hulpdiensten opgeroepen voor een voertuig te water langs de Eyso de Wendtstraat in Kollum. Een vrouw die haar hond uitliet, zag een rood lampje in het water en vertrouwde het niet.

Ze belde daarop 112, en de hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Brandweerkorpsen uit Kollum, Zoutkamp, Drachten en Leeuwarden werden opgeroepen.

Er werd zowel in als rond het water gezocht, maar er werd geen voertuig of slachtoffer gevonden. Volgens de brandweer is vermoedelijk een rood fietslampje in het water gegooid. Na een dik half uur pakten de hulpdiensten weer in en keerden ze terug naar de kazerne.

