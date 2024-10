Twee elektrische fietsen gestolen uit garage

regionaal za 12 oktober 2024, 13.15

DRACHTEN - De bewoners van een flat aan de John F. Kennedylaan in Drachten ontdekten woensdagmiddag dat hun twee elektrische fietsen gestolen waren uit de garage op de begane grond. De diefstal vond hoogstwaarschijnlijk plaats in de vroege ochtend van de dag ervoor.

De daders zijn erin geslaagd om de stekkers van de camera in de garage los te maken, waardoor er geen beelden beschikbaar zijn van het incident. "Een camera in de garage heeft hen niet kunnen stoppen, want ze hebben de stekkers eruit gehaald," aldus de gedupeerde. "Schijnbaar zijn ze dicht langs de muur gelopen, want we hebben geen beeldmateriaal van de diefstal"

De gestolen fietsen waren van het merk Batavus en ook het WiFi-apparaat van de camera is verdwenen. De bewoners hebben aangifte gedaan bij de politie.