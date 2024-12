Harkema-Opeinde sneuvelt na heroïsche inhaalrace op de strafschopstip

vr 13 december 2024, 13.24

HARKEMA - Harkema-Opeinde is er niet in geslaagd om voor de tweede keer in de clubhistorie de achtste finale van het bekertoernooi te bereiken. Na een bewonderenswaardige inhaalrace, waarin een 1-4 achterstand in een halfuur tijd werd omgezet in een 4-4 gelijkspel, gingen de Harekieten in de strafschoppenserie ten onder.

Musselkanaal stapte zo terecht als winnaar van het veld, al waren er op sportpark De Bosk hoofdzakelijk winnaars. Harkema-Opeinde bijvoorbeeld, dat vanuit hopeloze positie zich terug knokte in de wedstrijd en uiteindelijk met opgeheven hoofd het bekertoernooi verliet, maar ook zeker de neutrale toeschouwers, die een van begin tot eind boeiende partij kregen voorgeschoteld.



Harkema-Opeinde en Musselkanaal laten er geen gras over groeien op deze door miezerregen geteisterde woensdagavond. Vanaf het eerste fluitsignaal ontspant zich een leuke partij en nog voor er tien minuten zijn gespeeld hebben de beide ploegen eenmaal gedoelpunt. De rappe Niels Becker opent de score in de zesde minuut op aangeven van Rolf Kaijser, nauwelijks zestig seconden later brengt Alex van der Tuin met een diagonaal schot de zaak weer in evenwicht.

Tot de twintigste minuut kan Harkema-Opeinde gelijke tred houden met de hoger spelende opponent uit de Groninger Kanaalstreek, daarna tonen de bezoekers in een tijdbestek van drie minuten aan dat ze in aanvallend opzicht van wanten weten. Eerst tikt Lennart Fehrmann van dichtbij de 1-2 binnen, in minuut 25 volleert Dion Schomaker een afgeslagen hoekschop prachtig in de touwen. De rappe tegentreffers hebben Harkema-Opeinde aardig van de leg gebracht. De gastheren proberen met lange ballen de bakens te verzetten, met weinig succes. Musselkanaal is wat dat betreft dichter bij een doelpunt.

In aanvoerder Rolf Kaijser, die zowel in zijn linker- als rechtervoet graniet heeft zitten, heeft de formatie van trainer Otto Halmingh een levensgevaarlijk wapen in huis. Op slag van rust is Kaijser dicht bij een treffer als een schot van een metertje of dertig op de lat uiteen spat. Kort daarna redt Harkema-keeper Martin Alma in twee instanties als Kaijser opnieuw van grote afstand een pegel loslaat.



Harkema-Opeinde moet na de helftwisseling op jacht naar de aansluitingstreffer. Hoewel de groengelen wel weer iets vaker op de vijandelijke helft zijn te vinden, vindt het gevaar aanvankelijk vooral voor de Harkemaster veste plaats. Wanneer er exact een uur is gespeeld lijkt Rolf Kaijser de partij te beslissen. Slordig balverlies aan thuiszijde doet de bal belanden bij Demy te Velde, die onmiddellijk Niels Becker wegstuurt. Becker brengt Kaijser in stelling, geen enkele moeite heeft de aanvoerder vervolgens om de 1-4 in de boeken te schieten.

Nu de marge drie is, heeft het er alle schijn van dat Musselkanaal denkt dat de buit binnen is. Dat Geert van der Tuin na 62 minuten op fraaie wijze een vrije trap van Twan Polder binnen knikt kan de Knoalsters niet verontrusten, anders wordt het als Alex van der Tuin zeven minuten later minstens zo fraai een rebound via de onderkant van de lat tot treffer promoveert. Musselkanaal moet weer aan de bak. Dat de zondag derdeklasser in het laatste kwartier niet een vijfde doelpunt tot stand brengt, is een klein wonder.

Jelmar van der Veen voorkomt met een grandioze tackle een riante schietkans voor Niels Becker, Wytse Couperus kopt een hoekschop bij de tweede paal van de doellijn, een flipperkastsituatie belandt tot verbazing van iedereen niet in het doelnet en dan is er nog zeker een drietal uitstekende reddingen van keeper Martin Alma. De kansen aan Friese zijde zijn schaarser, al is Geert van der Tuin op aangeven met een kopbal dichtbij de 4-4. Die komt er niet, dan niet althans, want als de 94ste minuut is aangebroken valt de luid bejubelde gelijkmaker alsnog. Een voorzet van Roan Alssema glibbert bij keeper Sahetapy door de handschoenen. Wytse Couperus ziet zijn kans schoon en frommelt het leder over de doellijn.



Arbiter Beijert maakt niet lang na dit doelpunt een einde aan het gedenkwaardige schouwspel. Wat resteert is dan de strafschoppenreeks. Daarin lijkt de balans in het voordeel van Harkema uit te slaan wanneer Martin Alma direct twee elfmetertrappen uit zijn doel ranselt. Als Musselkanaal-sluitpost Sahetapy driemaal hetzelfde kunstje flikt – eenmaal met behulp van der paal – kost dat de Heidemannen toch de kop. Een overwinning van de thuisploeg had het sprookje compleet gemaakt, maar uiteindelijk kreeg het duel in Musselkanaal de terechte winnaar.

Op deze manier verliezen van een klasse ploeg, dat is voor Harkema geen schande. Musselkanaal kan beginnen aan de winterstop, gaat bij de volgende bekerloting weer mee in de koker en zal de titeljacht in 2025 onverminderd voortzetten, voor Harkema-Opeinde wacht dit jaar nog één treffen: de zeker niet onbelangrijke streekderby tegen het voor Harkema tot op heden steeds onverslaanbare Rottevalle.