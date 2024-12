Rottevalle: Enne en Baukje Dijkstra 60 jaar getrouwd

regionaal za 14 december 2024, 10.08

ROTTEVALLE - Loco-burgemeester Maria le Roy van Smallingerland bracht donderdag een bezoek aan Rottevalle. Het was 60 jaar geleden dat Enne en Baukje Dijkstra in het huwelijksbootje stapten. Vier jaar daarvoor stapte Enne zelf ook op een boot en in het jaar dat het diamanten paar trouwde, ging Baukje hem per vliegtuig achterna, want het huwelijk vond plaats in Australië.

Enne werd in 1943 geboren in Hallum, drie maanden later dan Baukje Bakker, die het levenslicht in Blije zag. Baukje verhuisde met haar ouders al snel naar Hallum, waar de twee elkaar leerden kennen. "We zaten op de kleuterschool al bij elkaar in de klas", aldus Enne. Beiden groeiden op in een groot gezin: Enne had zeven broers en zusters, Baukje kwam uit een gezin van 12 kinderen.

De verkering ontstond in de tienerjaren en in eerste instantie waren de ouders van Baukje daar niet heel blij mee. "Wij gingen naar de gereformeerde kerk en de familie van Enne gingen naar de Vrije Evangelie-gemeente, daar had vooral mijn vader nogal wat moeite mee", zegt Baukje.

Alles veranderde in 1960. Het gezin Dijkstra liftte mee op de grote emigratiegolf in de jaren vijftig en zestig en verhuisde per boot naar Australië. Baukje, toen 17, wilde graag mee, maar haar ouders vonden dat niet goed. "Ze zeiden: als je 21 bent, dan hebben we het er nog wel eens over. In de hoop dat de liefde op afstand dan wel bekoeld zou zijn. Nou, dat was dus niet zo. Want op 12 juni 1964 werd ik 21 en twee weken later zat ik in het vliegtuig", lacht Baukje.

Een half jaar later trouwde het stel in het Australische Mt. Evelyn en tijdens hun periode in het buitenland werden twee kinderen geboren. Het stel had een goed lopende groente- en fruithandel, maar na 10 jaar kreeg Baukje, na een vakantie in Nederland een jaar eerder, heimwee. "We hebben toen ons huis verkocht en zijn in Drachten komen wonen", blikt Enne terug.

In 1974 ging het echtpaar in Drachten wonen en twee jaar later werd de jongste zoon geboren. Tot 2006 heeft Enne in een drukkerij gewerkt, Baukje was actief in een supermarkt en als hulp in de huishouding. Sinds 1996 woont het stel in Rottevalle.

Fysiek is het echtpaar in redelijk goede conditie, maar sinds enkele jaren lijdt Baukje aan de ziekte van Alzheimer. "Dat is zwaar, maar we hebben het tot dusver altijd samen gered en zolang we elkaar nog hebben, genieten we zoveel mogelijk van het leven", besluit Enne.