Dit is de oorzaak van de enorme brand in Ie

regionaal vr 13 december 2024, 7.00

IE - De oorzaak van de enorme brand in Ie is bekend: het vuur begon in het dashboard van een trekker. "Er is nog een bluspoging ondernomen, maar deze is niet gelukt door de snelle ontwikkeling van de brand", zo laat de brandweer weten.

Snelle opschaling

De brandweer werd donderdag kort na 17.50 uur gealarmeerd. Bij aankomst bij de loods sloegen de vlammen al uit het gebouw. De brand werd uiteindelijk opgeschaald naar 'zeer grote brand' en er werd een GRIP-1 situatie afgekondigd.

Stoplijn

De loods werd voor een deel verwoest en het kostte de brandweer uren om de brand volledig te blussen. Dankzij het creëren van een stoplijn kon de andere helft van de loods worden gespaard.

Rook ingeademd

Bij de brand hebben twee personen rook ingeademd. Zij zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.