Schade grote brand in Ie bij daglicht goed te zien

regionaal vr 13 december 2024, 9.07

IE - De sporen van de verwoestende brand in Ie zijn duidelijk zichtbaar bij daglicht. Een loods ging donderdag aan het einde van de middag in vlammen op nadat er brand was uitgebroken in het dashboard van een trekker. Er is nog een bluspoging ondernomen, maar deze is niet gelukt door de snelle ontwikkeling van de brand.

Het lukte de brandweer om met veel moeite de brand onder controle te krijgen. Door een strategische aanpak en het creëren van een stoplijn kon de andere helft van de loods worden gespaard. De schade die de brand heeft veroorzaakt is vrijdagochtend goed te zien, met een deel van het gebouw compleet verwoest.

