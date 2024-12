Grote brand bij mechanisatiebedrijf in Ie

regionaal do 12 december 2024, 18.06

IE - Bij een mechanisatiebedrijf aan de Tibsterwei 4 bij Ie is donderdag een grote brand uitgebroken. Het gaat om het bedrijf Mechan Noord. Eerder sprak de brandweer van een grote brand bij een transportbedrijf.

De eerste brandmelding kwam om 17.59 uur en al snel werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Er is sprake van een uitslaande brand in een grote loods / schuur. Bij aankomst stond het gebouw al in vuur en vlam.

Naast de brandweer van Eanjum is ook de brandweer van Kollum, Dokkum, Ternaard, Buitenpost, Burgum en Leeuwarden opgeroepen.

Explosies

Tijdens de brand waren er regelmatig knallen te horen van acetyleen flessen die ontploften. De explosies en ontploffingen zorgden ervoor dat de brandweer niet meteen kon beginnen met het bluswerk. Er werd aanvankelijk alleen geblust vanuit de hoogwerker.

Een groot deel van het pand kon na een half uur al als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft ook nog enkele mensen uit het pand gehaald die daar nog aanwezig waren.

GRIP-1

Voor een goede afstemming tussen verschillende hulpdiensten werd er opgeschaald naar GRIP-1. Naast de opschaling werd ook een NL-alert verstuurd. Mensen in de omgeving werden opgeroepen om uit de rook te blijven en op afstand te blijven. Ook werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brandweer liet omstreeks 20.00 uur weten: "Wij zetten in op het behoud van de naast gelegen woning en proberen halverwege de loods een stoplijn te maken. Daarnaast koelen we de acetyleenfles met een straatwater kanon."

Onder controle

De brand was net voor 23.00 uur onder controle. "De brand is onder controle en is afgeschaald naar middelbrand en GRIP 0. Het is gelukt om halverwege de loods een stoplijn te maken. Het is nog niet gelukt om de aanwezige acetyleenfles weg te halen. Deze koelen we nog steeds", zo laat veiligheidsregio Fryslân weten op X.

Scherpe deeltjes

Op het pand waar de brand uitbrak lagen zonnepanelen. Door de brand zijn scherven hiervan verspreid in de omgeving. Aangeraden wordt deze bij aantreffen in de tuin met dikke handschoenen op te ruimen in verband met de scherpe randjes.

FOTONIEUWS