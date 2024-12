Kerstcircus Bossle keert terug naar Drachten

regionaal zo 15 december 2024, 10.00

DRACHTEN - Circus Bossle is tijdens de kerstvakantie terug in Drachten. De Duitse circusfamilie Bossle reist al jaren met hun familiecircus door Nederland. Tijdens de feestdagen is het circus te vinden op het Kyriat Onoplein.

Dit jaar presenteert de familie Bossle een geheel vernieuwde show, van vrijdag 20 december tot en met zondag 5 januari. Het publiek kan genieten van jongleurs, acrobaten, messenwerpers, vuurspuwers en natuurlijk ook clowns. Daarnaast treden ook dieren op bij circus Bossle, waaronder paarden, honden, lama's en zelfs kamelen.

De tent is verwarmd en gedecoreerd in kerstsferen. Kaarten zijn enkel verkrijgbaar aan de circuskassa op locatie. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van het circus.

Wil jij gratis naar één van de voorstellingen? WâldNet mag maar liefst 20 kaarten weggeven! Kijk snel op onze Facebookpagina en doe mee met de actie.