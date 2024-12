Indrukwekkende rouwstoet ter nagedachtenis aan overleden Appie

regionaal za 14 december 2024, 15.20

STROOBOS - Ongeveer 150 vrachtwagens hebben zaterdag een indrukwekkende laatste eer bewezen aan de 11-jarige Appie uit Stroobos. De jongen overleed vorige week aan de gevolgen van een epileptische aanval. Zijn grote liefde voor vrachtwagens inspireerde de organisatie van een bijzondere stoet.

De oproep om met vrachtwagens een erehaag te vormen, verspreidde zich razendsnel. In korte tijd meldden zich tientallen chauffeurs aan. Uiteindelijk namen maar liefst 150 vrachtwagens deel aan de rouwstoet, waarmee ze Appie's passie eerden.

Route langs betekenisvolle plekken

De stoet startte met fakkels in Appie's woonplaats Stroobos en voerde langs meerdere bijzondere plekken in zijn leven. Bij zijn school in Drachten vormden vrienden en klasgenoten een een erehaag met bellenblazen, wat een ontroerend moment opleverde.

Ook werd stilgestaan bij de zorgboerderij in Harkema waar Appie vaak te vinden was. De tocht eindigde in Gerkesklooster, waar in besloten kring afscheid werd genomen.

Geen stille tocht

De organisatie benadrukte dat het geen stille tocht was. Chauffeurs werden juist opgeroepen om hun claxons luid te laten klinken, een eerbetoon passend bij Appie's enthousiasme voor vrachtwagens.

De indrukwekkende stoet trok veel aandacht en zorgde voor een golf van steunbetuigingen. Het was een krachtig symbool van saamhorigheid en liefde voor een jongen die in korte tijd zoveel harten wist te raken.

FOTONIEUWS