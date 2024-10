Unieke sluisdeuren van extra sterk beton geplaatst

regionaal wo 9 oktober 2024, 15.56

LAUWERSOOG - Lauwersoog zou de eerste plek ter wereld zijn met sluisdeuren van extreem dun, licht en sterk beton. Bij de zeesluis worden deze week twee houten sluisdeuren vervangen door deuren van zogenaamd ultrahogesterktebeton (UHSB). De sluis zal vanaf dit weekend weer open zijn voor de scheepvaart.

De nieuwe sluisdeur heeft een kern van piepschuim (polystyreen) met daaromheen een dunne laag ultrahogesterktebeton. Hierdoor is de deur relatief licht. Het mengsel waar het beton van is gemaakt, staalvezels en speciale vulstoffen, maakt het mogelijk om heel dun te bouwen.

Het beton heeft een sterkteklasse van C200 en is daarmee zeker vijf keer sterker dan traditioneel beton. De sluisdeur is 7,3 meter hoog, 5,3 meter breed en weegt ongeveer 20 ton.

Sterk en onderhoudsvrij beton

De sluisdeur is een innovatief alternatief voor een traditionele sluisdeur van hout of staal. Een betonnen deur rot en roest niet. Het is zeer dicht materiaal dat schadelijke stoffen tegenhoudt. Daardoor kan het goed tegen verschillende weersinvloeden, bijvoorbeeld tegen zout water uit de Waddenzee. De betonnen deur is minimaal 100 jaar vrij van onderhoud. Een houten deur is na ongeveer 50 jaar aan vervanging toe. Een stalen deur heeft na tien tot vijftien jaar nieuwe coating nodig tegen roesten.

Samenwerking

De provincies Groningen en Fryslân werken sinds 2018 aan een innovatief en duurzaam alternatief voor de oude sluisdeuren. De UHSB-sluisdeur is ontwikkeld en gemaakt door ingenieurs- en constructiebureau FDN Group, samen met ingenieurs van de provincie Groningen. De deuren werden geproduceerd door betonspecialist Waco uit Bergen op Zoom. Machinefabriek Rusthoven uit Groningen werkte de deuren af met metalen onderdelen.

Laatste houten sluisdeuren

De Robbengatsluis in Lauwersoog is een zeesluis met tien sluisdeuren. De vier stormvloeddeuren werden in 2020 vervangen door stalen deuren. De vier binnendeuren in 2016. Dit zijn de laatste twee houten sluisdeuren van de originele sluis uit 1969 die vervangen worden.