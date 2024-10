Fietsster (77) gewond bij ongeval

lokaal nieuws di 8 oktober 2024, 17.11

SURHUISTERVEEN - Een 77-jarige vrouw uit Surhuisterveen is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Groningerstraat in Surhuisterveen. Ze was op de fiets in botsing gekomen met een bestelauto.

De politie en een ambulance werden omstreeks 14:25 uur opgeroepen voor het ongeval. De vrouw is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft het ongeval afgehandeld.