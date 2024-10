Groene Michelin-ster voor Eastermarder restaurant

regionaal ma 7 oktober 2024, 18.09

EASTERMAR - Bij de uitreiking van de Michelin Gids Nederland in Maastricht heeft restaurant Mearkas bij Eastermar een groene Michelin-ster ontvangen. De ster is een prijs voor restaurants die duurzaam werken waarbij veel aandacht is voor het milieu en de natuur.

In totaal werden er dit jaar 23 groene Michelin-sterren uitgereikt.

Restaurant Mearkas probeert zoveel mogelijk lokale en seizoensgebonden producten te gebruiken.

Kees Meinderts van Mearkas: "Ons restaurant is grotendeels gebouwd met hergebruikte materialen, op een perceel van 2 hectare met een klein voedselbos, waarbij de rest is ingericht op biodiversiteit. De opbrengst uit onze moestuin weerspiegelt de seizoenen en wordt aangevuld met producten van lokale boeren. We streven naar een gezonde balans tussen dierlijke en plantaardige ingrediënten. Onze visie delen we graag met jonge chefs via gastlessen en demo’s, zodat we samen bouwen aan een duurzame toekomst."