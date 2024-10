Toegankelijk toilet bij het gemeentehuis in Dokkum geopend

lokaal nieuws ma 7 oktober 2024, 15.00

DOKKUM - In het gemeentehuis, links van de ingang aan de Koningstraat 13 in Dokkum, is maandag een nieuw (rolstoeltoegankelijk) toilet geopend. De openstelling van het toilet voor publiek is onderdeel van de Lokale Inclusie Agenda.

De 'Inclusie Agenda' is erop gericht dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.

Voor iedereen toegankelijk

Met name mensen met een beperking of met darm-/urinewegproblemen hebben vaak moeite om buitenshuis een geschikte toilet te vinden en durven daardoor soms de deur niet eens meer uit. Het toilet bij het gemeentehuis is tijdens openingstijden open voor iedereen (de sleutel is af te halen bij de receptie). Na openingstijden is het toilet, met een zogenaamde eurosleutel, alleen voor een beperkte doelgroep te gebruiken.

Eurosleutel

De sleutel is universeel voor eurotoiletten in de Benelux en wordt tegen een vergoeding uitgegeven aan ouderen vanaf 70 jaar en mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Meer informatie vindt u op www.eurosleutel.nl.

Hoge Nood App

Ook is de toilet te vinden in de Hoge Nood app. In deze app kunnen openbare toiletten in de Benelux aangemeld worden. Met deze app kunt u gemakkelijk een toilet in de buurt vinden. De app is voorzien van een zoekfunctie, kaart en filtermogelijkheid.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de eurosleutel, het aansluiten bij de app of als u vragen heeft op de website van de gemeente www.noardeast-fryslan.nl/openbare-toiletten.