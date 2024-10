Brandweer in actie voor rokende kachel in mancave

lokaal nieuws zo 6 oktober 2024, 21.20

DRACHTEN - De brandweer moest zondagmiddag in actie komen voor een rokende kachel aan de Leidijk in Drachten. De man des huizes was aan het werk in zijn mancave achterin de tuin en had de kachel aangestoken. Dit ging niet helemaal hoe het hoorde, waarop hij de brandweer heeft gebeld.

Bij aankomst van de brandweer stond het hokje vol rook. Zij hebben de kachel gecontroleerd en vervolgens het hokje geventileerd. Daarna konden zij terug naar de kazerne.