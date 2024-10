Inwoners geinformeerd over mega basisschool in de Trynwâlden

regionaal do 3 oktober 2024, 16.16

HURDEGARYP - Na felle kritiek op de plannen voor een mega basisschool in de Trynwâlden, hebben de gemeente Tytsjerksteradiel en schoolbesturen Adenium en Oarsprong een bijeenkomst georganiseerd om hun denkrichting toe te lichten. De ontmoeting vond plaats op 18 september in It Maskelyn te Hurdegaryp.

Tijdens de bijeenkomst gaven de bestuurders een toelichting op het proces, de aanleiding en uitgangspunten die hun denkrichting hebben bepaald. Ze benadrukten dat het gaat om een eerste aanzet en niet om een definitief besluit. Wel gaf de gemeente eerder aan dat de bouw van losse scholen geen optie is.

"We hebben de urgentie geschetst die wij ervaren om stappen in het proces te zetten," aldus de bestuurders in een gezamenlijke verklaring. De aanwezigen kregen de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Een belangrijk punt van kritiek was het gebrek aan betrokkenheid van de 'mienskip' bij de planvorming. In reactie hierop hebben de bestuurders toegezegd iedereen vanaf nu nauwer te betrekken. Als vervolgstappen gaan de schoolbesturen in gesprek met hun medezeggenschapsraden en schoolteams. De gemeente laat daarnaast een extern bureau overleggen met vertegenwoordigers van de verenigingen Dorpsbelangen.

Voor half december staat een nieuwe bijeenkomst gepland waar een aangepast procesvoorstel zal worden besproken. De bestuurders benadrukken: "Voor het vervolg geldt dat zorgvuldigheid vóór snelheid gaat."

Of deze aanpak de onrust in de Trynwâlden over de toekomst van het basisonderwijs volledig zal wegnemen, moet nog blijken. De betrokken partijen hopen met deze stappen het vertrouwen in een goed vervolg te hebben vergroot.

Klik hier voor meer informatie

Poll: Wat is beste voor de Trynwâlden?