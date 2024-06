Trynwâlden: onrust in dorpen over mega-basisschool

do 13 juni 2024, 21.15 uur

BURGUM - In de gemeente Tytsjerksteradiel is grote onrust ontstaan over de plannen voor een nieuwe, grootschalige basisschool voor de Trynwâlden. De gemeente en de betrokken schoolbesturen willen de zes verouderde basisscholen in de verschillende dorpen in deze regio samenvoegen tot één grote 'megaschool' voor alle leerlingen.

De dorpsbelangen van de dorpen Oentsjerk, Aldtsjerk, Mûnein- Readtsjerk, Ryptsjerk en Wyns-Bartlehiem voelen zich echter compleet gepasseerd door de gemeente en de schoolbesturen.

"We binne totaal oerfallen", zegt Pieter Woudstra namens de verenigde dorpsbelangen. "As Doarpsbelangen yn de Trynwâlden hawwe wy al jierrenlang frege om belutsen te wurden by it proses oangeande de húsfesting fan de skoallen yn de Trynwâlden." Het werd telkens afgehouden.

Persbericht viel als bom in dorpen

In een gezamenlijk persbericht kondigden de gemeente en de schoolbesturen twee weken geleden aan dat "de voorkeur uitgaat naar het op grotere schaal organiseren van duurzaam onderwijs" voor de regio. Zij zien één nieuwe, modern gebouw met twee deuren (één christelijke en één openbare school) als de meest kansrijke optie.

Veel scholen kosten veel geld

Volgens wethouder Caroline de Pee kan de kwaliteit van het onderwijs op de huidige kleine dorpsscholen niet meer worden gegarandeerd door een tekort aan leraren en expertise. "Het bouwen van een school kost gewoon veel geld. We kunnen niet zes, zeven scholen in de Trynwâlden overeind houden."

Niets is besloten

De Pee benadrukt dat er op dit moment nog niets is besloten en dat de plannen na de zomer met de mienskip (gemeenschap) besproken zullen worden. "We beseffen dat het valt en staat met het enthousiasme uit de dorpen." Maar de dorpsbelangen vrezen dat de kaarten al geschud zijn en voelen zich voor een voldongen feit gesteld.

Losse scholen uitgesloten

"Dit is een tricky vraag...." zei wethouder De Pee op de vraag van Erwin Duursma (D'66). Hij wilde weten of door de huidige denkrichting nieuwe 'losse scholen' zijn uitgesloten. "We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan...." vervolgde De Pee waarna ze opnieuw het draagvlak uit de 'mienskip' benoemde. Ze gaf niet een direct antwoord op de vraag van Duursma.

De scholenkwestie kwam donderdagavond aan bod tijdens het Iepen Poadium op het gemeentehuis in Burgum. Na de zomer zal meer duidelijk worden hoe er met de 'mienskip' tot een besluit gekomen zal worden.

Poll: Basisscholen in de Trynwâlden samenvoegen tot één grote school?