Kostbare brug in Eastermar zorgt voor hoofdbrekens

Auke Iedema do 3 oktober 2024, 13.25 regionaal do 3 oktober 2024, 13.25

EASTERMAR - De gemeente Tytsjerksteradiel worstelt met de toekomst van een beweegbare brug in Eastermar. Wat begon als een simpele onderhoudsoperatie, is uitgegroeid tot een dilemma dat de gemeenteraad voor een lastige keuze stelt.

In 2021 stemde de raad in met een plan om de brug te behouden en op afstand te laten bedienen. Nu, drie jaar later, blijken de kosten meer dan verdubbeld. De oorspronkelijke raming van 1,08 miljoen euro is opgelopen tot 2,45 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door eisen van de provincie Fryslân voor bediening op afstand en indexering.

75.000 euro

De vertraging in het project heeft ook gevolgen. De gemeente moet nu zelf de bediening van de brug in het vaarseizoen 2025 verzorgen. Dit gaat zo'n 75.000 euro kosten.

Bruidsschat

Maar er is meer aan de hand. De gemeente, die slechts één beweegbare brug bezit, voelt zich overvraagd door de technische uitdagingen. Ze hoopt dat de provincie Friesland de brug wil overnemen. De provincie staat hier niet onwelwillend tegenover, maar stelt voorwaarden. Er wordt gesproken over een 'bruidsschat' van 5 tot 6 miljoen euro die de gemeente zou moeten meegeven.

Het college van B en W aarzelt om de raad om extra geld te vragen zonder zekerheid over de provinciale overname. De provincie geeft namelijk aan dat er op dit moment niet sprake is van een overname. Een onafhankelijk bureau gaat nu de risico's en kosten inventariseren. Pas begin 2025 verwacht men duidelijkheid.

De gemeenteraad staat dan voor een moeilijke afweging. Doorgaan met de huidige plannen betekent een forse investering zonder garanties. Maar niets doen is ook geen optie - de brug heeft dringend onderhoud nodig.

Klik hier voor de informerende brief van het college van B&W (PDF)