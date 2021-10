Opknapbeurt brug Eastermar gaat meer geld kosten

wo 13 oktober 2021 19.43 uur

EASTERMAR - De provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel zijn er nog niet over uit hoe de bediening van de brug van Eastermar wordt geregeld. Dat blijkt uit een briefwisseling, zo meldt de Leeuwarder Courant.

De raad besloot in juni 2021 om de brug te renoveren voor 1 miljoen euro. De rest van de kosten zou betaald worden door de provincie Fryslân. Ook de bediening zou dan plaatsvinden vanuit de provinciale post Swettehûs in Leeuwarden. De bediening wordt nu nog geregeld vanuit Schuilenburg maar Rijkswaterstaat stopt per 2023 daarmee.

De provincie Fryslân liet de gemeente weten dat er geen geld beschikbaar is en dat het aansluiten van de brug ook extra geld gaat kosten. De provincie en de gemeente moeten binnenkort opnieuw in gesprek gaan om tot elkaar te komen.