Auto belandt in sloot Miedwei

regionaal zojuist geplaatst

SURHUIZUM - Een auto is dinsdagmiddag total-loss geraakt doordat hij door onbekende oorzaak in een diepe sloot aan de Miedwei raakte. Of er op dat moment personen in het voertuig zaten is niet bekend.

Het ongeval gebeurde tegenover een oprit. Berger Collewijn uit Nuis heeft het voertuig, dat door het water zwaar beschadigd raakte, geborgen.

