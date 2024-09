Museum Dokkum verwelkomt 25.000e bezoeker

lokaal nieuws ma 30 september 2024, 14.53

DOKKUM - De 25.000e bezoeker stapte maandag over de drempel van Museum Dokkum. Een bijzondere mijlpaal, want nooit eerder werd dit aantal zo vroeg in het jaar bereikt.

In de middag werd de familie Holtman feestelijk verrast in Museum Dokkum. Harrie en Jeannette Holtman, de 25.000e bezoekers van dit jaar, ontvingen uit handen van directeur-conservator Hans Groeneweg een smakelijk Friesland-pakket. Hoewel ze momenteel in Molenhoek, Limburg wonen, is de heer Holtman geboren in Leeuwarden. Ze zijn twee weken op ontdekkingsreis door Friesland.

De vroege bezoekerspiek komt mede door de populaire fototentoonstelling Ode aan Nederland van Jimmy Nelson, maar ook de expositie Ik ben Wil trok veel belangstelling. De zomermaanden zijn traditioneel drukke tijden voor zowel het museum als het Toeristisch Informatiepunt (TIP). In deze periode worden stadswandelingen en rondvaarten door de grachten van Dokkum volop gepromoot en verkocht.

Niet alleen Museum Dokkum beleeft een succesvol jaar, ook Museum 't Fiskershúske vierde een mijlpaal door hun 10.000e bezoeker te verwelkomen. Ook nieuwsgierig geworden? Museum Dokkum en het TIP zijn van maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Museum 't Fiskershúske is nog tot en met 31 oktober te bezoeken.