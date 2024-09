Stef Bos geeft benefietoptreden voor KNRM

NES (NOARDEAST FRYSLAN) - Singer-songwriter Stef Bos gaf zaterdagavond een indrukwekkend benefietconcert in de uitverkochte Theaterkerk Nes, ter ondersteuning van het KNRMstation Lauwersoog. Het optreden was bedoeld om geld in te zamelen voor de broodnodige vernieuwing van het bemanningsverblijf van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Lauwersoog.

Stef Bos wist met zijn optreden het publiek te raken. De artiest, bekend van nummers als "Papa", "Is Dit Nu Later" en "De Sprong", trad op met een speciaal programma waarin hij ook zijn nieuwste nummer "Wat Als De Storm Komt?" zong, dat hij samen met FLEUR schreef ter ere van het 200-jarig bestaan van de KNRM.

Zijn muziek, doorspekt met verhalen over het leven en verbondenheid, sloot perfect aan bij het doel van de avond: het ondersteunen van de helden die zich dagelijks inzetten voor het redden van mensen op zee.

De avond werd geopend met een introductiefilmpje over 200 jaar KNRM, gevolgd door een presentatie van Sietse van der Wal over het station in Lauwersoog. Vervolgens nam Anke Bijlsma, directeur van Theaterkerk Nes en bestuurslid van KNRM Lauwersoog, het woord om Stef Bos aan te kondigen.

Bos betoverde het publiek tijdens zijn eerste set, waarna de bezoekers in de pauze de kans kregen om donateur te worden en een demonstratie bij te wonen van de overlevingspakken die door de bemanning worden gebruikt.

Na de pauze werd er een unieke veiling gehouden, waarbij twee kaarten voor een oefenavond met de bemanning van KNRM Lauwersoog werden geveild. De biedingen vlogen al snel de lucht in. De winnaars zullen binnenkort worden uitgenodigd om een oefenavond mee te maken en zo een inkijkje te krijgen in het werk van de KNRM-vrijwilligers.

Het tweede deel van het concert van Stef Bos volgde na de veiling, waarmee hij de avond op magische wijze afsloot. De opbrengst van het benefietconcert komt volledig ten goede aan de bouw van een nieuw bemanningsverblijf voor KNRMstation Lauwersoog. Het huidige verblijf, gelegen nabij de sluis van Lauwersoog, biedt onvoldoende ruimte voor de 22 bemanningsleden en vrijwilligers om zich goed voor te bereiden en slachtoffers en hulpdiensten op een passende manier op te vangen.

Het KNRMstation Lauwersoog is onderdeel van de 45 reddingstations langs de Nederlandse kust.