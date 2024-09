Start nieuwbouwproject Jeltingapark in Buitenpost

lokaal nieuws za 28 september 2024, 13.28

BUITENPOST - Vrijdag vond de officiële start plaats van het nieuwbouwproject Jeltingapark in Buitenpost. Het plan omvat de bouw van 32 moderne en duurzame woningen.

Een trotse wethouder Lea van der Tuin was aanwezig bij de officiële start van het nieuwbouwproject. "Vandaag zetten we samen een belangrijke stap voor de toekomst van Buitenpost en de gemeente Achtkarspelen. Voor ons, als gemeente, is de realisatie van woningbouw van groot belang om verschillende redenen. Het helpt om te voorzien in doorstroom en de groeiende vraag naar diverse woonruimtes, waardoor jongeren en starters binnen de gemeente kunnen blijven wonen. Het is een investering in de leefbaarheid en duurzaamheid van dorpen en daarmee de gemeente."

Jeltingapark

Klavier Projectontwikkeling is, samen met Bouwbedrijf Veenstra, de ontwikkelaar van het nieuwbouwplan. Het plan omvat de bouw van 32 moderne en duurzame woningen. De woningen zijn een mix van vrijstaande, half vrijstaande en geschakelde woningen, ontworpen door Adema Architecten.

Het project ligt aan de rand van Buitenpost, tegenover sportpark de Swadde, in een groene, rustige omgeving met veel ruimte en natuur om de wijk heen. De woningen krijgen opvallende steile daken en donkere baksteen voor een stoere uitstraling. Geert Veenstra, van Klavier Projectontwikkeling: "Het Jeltingapark wordt een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen en waar jong en oud samen bouwen aan een toekomst".

De verkoop van de woningen is in september 2023 gestart en de eerste 20 woningen zijn inmiddels verkocht. Meer weten? www.jeltingapark.nl