Deze man beroofde zieke moeder van haar sieraden

regionaal wo 25 september 2024, 14.15

SURHUISTERVEEN - Een ouder echtpaar in Surhuisterveen is zondagavond beroofd door de jongeman op de foto. De man deed zich voor als iemand van de politie.

De babbeltruc begon in de avond toen de bewoner werd gebeld. Een vrouw vertelde aan de lijn dat ze van de politie in Drachten was en vertelde dat er was ingebroken aan de Vossepol. Een technische rechercheur zou langskomen uit voorzorg.

Het duurde nog geen vijftien minuten en de man op de foto stond voor de deur. Eenmaal in de huiskamer vroeg de man of ze waardevolle spullen thuis hadden liggen. Alles zou genoteerd worden voor de verzekering.

"Hij heeft bij mijn zieke moeder, ze lag op bed in de woonkamer, al haar sieraden afgehaald en is door huis heen gegaan om van alles te pakken..." zo laat de dochter van het echtpaar weten. "Hij heeft erfstukken sieraden en 4000 euro cash mee genomen...."

De man zei dat hij terug zou komen maar dat is nooit meer gebeurd. Na vijf minuten had de bewoner door dat het niet klopte maar de man was toen al verdwenen. De echte politie is nog met spoed ter plaatse gekomen maar zij konden niets meer doen. De politie liet de familie weten dat er op eerder in de week vijf meldingen over deze babbeltruc zijn binnengekomen (dat zou gaan om oplichting in Burgum, red.)

De politie laat in een reactie weten dat de oplichting met den nepagent inderdaad rond 20.10 uur plaatsvond aan de Vossepol.

"Het is het inmiddels bijna klassieke verhaal waar het slachtoffer eerst telefonisch benaderd wordt met het verhaal dat hun adres ergens anders is aangetroffen en dat de 'politie' langskomt om waardevolle spullen op te halen. Het slachtoffer heeft zondag een niet nader te noemen hoeveelheid sieraden en geld afgestaan aan de nepagent." aldus politiewoordvoerder Sascha Suselbeek.

In of rond Surhuisterveen was dit de enige melding die bij de politie was binnengekomen. Meer informatie en preventietrucs zijn te vinden op: politie.nl.