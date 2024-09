Mobiele flitspaal op Uterwei levert meeste boetes op

regionaal wo 25 september 2024, 9.46

SURHUIZUM - De mobiele flitspalen in de regio hebben in de afgelopen vier maanden 2648 boetes opgeleverd voor te snelle automobilisten. De meeste overtredingen vonden plaats op de Uterwei in Surhuizum: 1284 boetes.

De flitspaal op de N355 bij Burum leverde 369 boetes op en de flitser op de Lândyk (N369)registreerde 995 overtreders. De absolute topper in Friesland was overigens een flitspaal aan de Harlingerweg in Franeker met 10.027 boetes.

De cijfers zijn bekendgemaakt door het CJIB. De periode omvat de maanden mei, juni, juli en augustus van 2024.

In totaal werden in het tweede tertiaal van 2024 2.901.661 verkeersovertredingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), de zogenoemde Mulder-boetes, uitgeschreven. Dat is 7,6 procent minder dan in dezelfde periode van 2023 (3.139.438 boetes).