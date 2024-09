Auto op de kop op Wâldwei (N31) bij Garyp

ma 16 september 2024, 13.58

GARYP - Bij een ongeval op de Wâldwei (N31) bij Garyp belandde maandagmiddag een automobilist op de kop. Het ongeval vond plaats bij viaduct Wâldpoarte.

Zowel de politie als een ambulance werden om 13.35 uur opgeroepen voor het ongeval. Alle betrokkenen kwamen uiteindelijk met de schrik vrij.

Het is onbekend hoe het precies is gebeurd. Het ongeval vond plaats in de rijrichting naar Leeuwarden. In verband met de afhandeling van het ongeval was er aanvankelijk één rijstrook afgesloten.

Omstreeks 14.00 uur werd het verkeer de Wâldwei afgeleid via de afrit. Bij de rotonde was het vervolgens mogelijk om de autoweg weer op te rijden richting Leeuwarden. Het ongeval was precies tussen de afrit en uitrit gebeurd. Op deze wijze kon de berging veilig plaatsvinden.

