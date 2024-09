Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeval op N355

regionaal vr 13 september 2024, 17.19

JISTRUM - De politie is op zoek naar getuigen van het dodelijke ongeval dat woensdagochtend vroeg plaatsvond op de Rijksstraatweg (N355) bij Jistrum. De politie zoekt mensen die het ongeval zagen gebeuren en nog niet met de politie hebben gesproken.

Omstreeks 6.25 uur werd ter hoogte van hectometerpaal 17.0 een 62-jarige voetganger geraakt door een auto. Het slachtoffer raakt daarbij zeer ernstig gewond en overleed ter plaatse.

De politie is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De politie heeft al met meerdere omstanders gesproken maar komt nog graag in contact met getuigen die het moment van het ongeval hebben gezien.

Heeft u het incident zien gebeuren? Heeft u informatie over de toedracht van het incident? Of heeft u beelden van het ongeval of de aanloop daartoe? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844 of via dit tipformulier