Krantenbezorgster (62) omgekomen bij dodelijk ongeval op N355

regionaal wo 11 september 2024, 6.58

JISTRUM - Een 62-jarige krantenbezorgster uit de gemeente Tytsjerksteradiel is woensdagochtend vroeg om het leven gekomen bij een ongeval op de N355 bij Jistrum. Ze werd omstreeks 6.25 uur aangereden door een automobilist.

De weg is door de politie gelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer in verband met de hulpverlening en onderzoek. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De vrouw was bezig met een bezorging en ze was uitgestapt om te voet over te steken naar een woning. Haar auto stond geparkeerd in de middenberm tussen de parallelweg en N355. Bij het oversteken werd ze aangereden. Het was op dat moment nog donker en het regende.

Weg urenlang afgesloten

Zowel de politie, ambulance als de brandweer kwamen ter plaatse. Het weggedeelte van de Rijksstraatweg / Rykswei tussen de Ieswei en Kooiweg is urenlang afgesloten geweest voor het doorgaande verkeer. De politie heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.

De Rijksstraatweg werd even na 11.00 uur weer vrijgegeven voor het doorgaande verkeer. Tot die tijd werd er onderzoek gedaan door de forensische opsporing verkeer van de politie.

