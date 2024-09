Milieustraat in DamwÃ¢ld een week lang gesloten

Milieustraat in Damwâld een week lang gesloten

lokaal nieuws vr 13 september 2024, 16.50

DAMWALD - Vanwege werkzaamheden is de gemeentelijke milieustraat in Damwâld van maandag 23 t/m maandag 30 september gesloten. Vanaf dinsdag 1 oktober is de milieustraat weer volgens normale openingstijden geopend voor publiek.

"De milieustraat wordt veiliger en overzichtelijker voor het publiek." zo laat de gemeente Dantumadiel. In de afgelopen 25 jaar is het aantal bezoekers verdubbeld tot ruim vijftig duizend per jaar.

Ook wordt steeds meer herbruikbaar materiaal aangeboden en is een aanpassing van het terrein en de toegangsweg nodig.