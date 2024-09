Dr. Obe Postmaprijs 2024 voor Willem Schoorstra

lokaal nieuws vr 13 september 2024, 9.39

TERNAARD - De dr. Obe Postmaprijs 2024 wordt toegekend aan Willem Schoorstra (uit Ternaard) voor zijn boek De Poëtyske Edda. De prijs bestaat uit 4.000 euro en een oorkonde. Gedeputeerde Eke Folkerts reikt de prijs vrijdag 8 november uit.

De Edda is geschreven in IJsland, in de diepe middeleeuwen, en bevat goden- en heldenverhalen in dichtvorm. Volgens de adviescommissie, bestaande uit Maaike Andringa, Marc van Oostendorp en Rein Smilde, heeft Willem Schoorstra de Edda omgezet 'yn in Frysk dat in goed midden hâldt tusken respekt foar de – somtiden tsjustere – oarspronklike tekst en it libbene karakter'.

Volgens de adviescommissie is De Poëtyske Edda, met een aantal verklaringen en een uitgebreide inleiding, niet een tekst om lekker op het strand te lezen, maar een boek dat om concentratie vraagt. 'Foar sa'n lêzer biedt Schoorstra dan ek in lêsûnderfining dy't tige de muoite wurdich is. [...] Dat is in muontsewurk dat in hiel soad tiid, omtinken, leafde en talint easket. Schoorstra hat oan dizze taak op in bewûnderensweardige wize foldien.'

Dr. Obe Postmaprijs

De vierjaarlijkse dr. Obe Postmaprijs wordt sinds 1984 uitgereikt voor werk dat is vertaald naar of uit het Fries. De prijs is genoemd naar dichter en vertaler Obe Postma (1868-1963) en wordt toegekend door Gedeputeerde Staten van Fryslân, die advies krijgt van een adviescommissie. Deze commissie heeft werk beoordeeld dat verschenen is in de jaren 2020 tot en met 2023.