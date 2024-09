Man (met mogelijk vuurwapen) vlucht voor politie

lokaal nieuws do 12 september 2024, 18.24

DRACHTEN - Een man die door de politie werd gezocht, is donderdagmiddag succesvol op de vlucht geslagen voor de politie. Agenten zochten de man in de omgeving van de Houtlaan / Leeuwerikstraat in Drachten.

Bij de politie was een melding binnengekomen over een persoon die mogelijk een vuurwapen bij zich had. "We hebben de melding serieus genomen en daarbij nemen de collega's altijd hun maatregelen door bijvoorbeeld zware vesten aan te trekken." zo laat politiewoordvoerder Matthijs van Houten weten.

"We troffen op een gegeven moment iemand, mogelijk de persoon die we zochten. Deze persoon ging er vandoor. We hebben deze persoon niet aangetroffen in de omgeving."

De politieagenten hebben de wijk op een zeker moment weer verlaten. De politie laat weten dat het onderzoek naar de aanvankelijke melding voortgezet wordt.