Bielzen in brand gestoken bij wielerbaan

regionaal do 5 september 2024, 22.27

DE WESTEREEN - Een stapel bielzen is donderdagavond in brand gestoken bij de wielerbaan in De Westereen. In de buurt van deze bielzen stond een groep jeugd, zij stoven er vandoor toen de brandweer ter plaatse kwam.

De brandweerlieden hadden weinig moeite met deze buitenbrand. Daarna gingen zij terug naar de kazerne.

