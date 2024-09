Toch geen Tilster asfalt op 'nieuwe' brug van Kootstertille

regionaal di 3 september 2024, 11.51

KOOTSTERTILLE - Er komt toch geen asfalt uit de lokale asfaltcentrale (APK) in Kootstertille. Aanvankelijk leek het erop dat de asfaltfabriek het asfalt - ondanks de brand - kon leveren maar dat gaat niet door.

Aannemer Koninklijke Oosterhof Holman laat weten dat nu Asfaltproductie Westerbroek (APW) het asfalt heeft geleverd. Op deze manier kan het asfalteren van het nieuwe bruggedeelte doorgaan.

Woensdag weer open

Als alles meezit dan is de brug woensdag weer gereed en kan het verkeer er gebruik van maken. Vanaf dan geldt er geen beperking meer. Sinds oktober 2021 was er sprake van een beperking waarbij het verkeer om de beurt kon passeren.

In de tussentijd zijn er plannen voor de bouw van een nieuwe brug (of misschien aquaduct). Dat gaat nog wel even duren. De totale vervanging zou in 2031 opgeleverd moeten worden.