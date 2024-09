Brand in mengtoren van Asfalt Productie Kootstertille (APK)

regionaal ma 2 september 2024, 7.55

KOOTSTERTILLE - In de mengtoren van de Asfaltcentrale in Kootstertille brak maandag brand uit. De eerste brandweerploeg werd om 7.35 uur opgeroepen om naar de Westkern te komen. Dat was de ploeg van Drogeham. Zij moesten een behoorlijk eind omrijden in verband met de afgesloten brug.

Al snel werden ook de brandweerploegen an Buitenpost en Drachten gealarmeerd. Buitenpost kwam als eerste ter plaatse. Ook de ploeg van Burgum rukte om 7.55 uur met sirenes uit naar Kootstertille. Voor zover bekend zijn de ploegen van Burgum, Buitenpost, De Westereen, Drogeham en Drachten opgeroepen voor de brand.

Bij aankomst stond de toren in brand. De brandweer is de toren ingeklommen en er zijn slangen uitgerold om het bluswerk in de toren te verrichten. Omstreeks 8.25 uur was de rook verdwenen en leek het erop dat alles geblust was.

Oorzaak

De brand was ontstaan bovenin de toren waar recycle asfalt wordt verwerkt. Op 40 meter hoogte vloog een transportband in brand. "Door een goede inzet is erger weten te voorkomen. We zijn nog ter plaatste voor nabluswerkzaamheden en een naverkenning." zo laat de brandweer weten.

Ambulance

Drie mensen zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Uiteindelijk is één persoon die rook had ingeademd meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

