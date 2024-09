Lintje voor Sietse Luchtenveld uit Haulerwijk

HAULERWIJK - Dit weekend verraste burgemeester Jack Werkman van Ooststellingwerf Sietse Luchtenveld met een Koninklijke Onderscheiding. Werkman benoemde Luchtenveld tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en overhandigde een lintje voor zijn jarenlange inzet voor de samenleving.

De heer Luchtenveld is een spil in de dorpsgemeenschap. Sinds 2005 is hij vrijwilliger bij zwembad Haulewelle en een van de drijvende krachten achter de verduurzaming van het zwembad. Tijdens de jaarlijkse seizoensafsluiting van het zwembad werd hij extra in het zonnetje gezet en beloond met een lintje.

Naast zijn werk voor het zwembad zet Luchtenveld zich al meer dan dertig jaar in als vrijwilliger bij de protestantse gemeente Haulerwijk-Waskemeer en was hij ruim twintig jaar actief bij de kleindiervereniging 'It Knyntsje'.