Opsterland herdenkt Friese gevallenen

lokaal nieuws do 29 augustus 2024, 14.17

LEEUWARDEN - Bij het monument "De Deadenwacht" werden woensdag de Friese gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië en/of Nieuw- Guinea herdacht. Zij kwamen om het leven tussen 1945-1962 in deze twee regio's. In het park in Leeuwarden werd namens de gemeente Opsterland een krans gelegd.

Het was de 32e keer dat deze herdenking plaatsvond. Namens Opsterland legden veteraan de heer J.Nijenhuis en wethouder Libbe de Vries een krans.