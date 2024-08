Scooterrijder gewond bij botsing met auto

lokaal nieuws zo 25 augustus 2024, 16.30

DOEZUM - Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeval gebeurde op een oversteekplaats op de kruising Peebos met de Provincialeweg bij Doezum.

De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse voor hulpverlening. De scooterrijder is onderzocht door het ambulancepersoneel en hij is later overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

De auto en de scooter raakten licht beschadigd. De scooter werd bij een buurtbewoner gestald. De auto kon op eigen kracht verder.