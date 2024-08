Brand in Houtigehage: Sloeg de bliksem tweemaal in?

Auke Iedema zo 25 augustus 2024, 15.07 regionaal zo 25 augustus 2024, 15.07

HOUTIGEHAGE - Is het mogelijk dat de bliksem in korte tijd tweemaal inslaat in een rij huizen? Dit is een vraag waar veel mensen mee rondlopen na de brand in Houtigehage.

Tijdens het onweer van zaterdagavond brak er brand uit een rijtje huizen aan de Nije Streek in Houtigehage. De schade in het dak laat duidelijk zien dat er links en rechts een inslag moet zijn geweest.

Video is beste bewijs

Onweer-specialist Rick van der Burg van de website Bliksemdetectie.nl laat weten: "Aan de hand van de beschikbare data lijkt het erop dat het gaat om meerdere ontladingen die het huizenblok hebben geraakt. Maar de beste manier om dat zeker te weten is als er een video is waar je de inslag op ziet."

Meerdere ontladingen

Het moment van de ontladingen was om 18.52 uur. Op een Duitse weersite zijn meerdere ontladingen geregistreerd. Het duurde daarna nog ruim 10 minuten voordat de brandweer werd gealarmeerd. Vooral de buitenste twee woningen liepen flinke schade op door de brand.

FOTONIEUWS

Poll: Is de blikseminslag de oorzaak van de brand in Houtigehage?