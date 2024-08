Blikseminslag treft meerdere woningen in Houtigehage

regionaal za 24 augustus 2024, 19.12

HOUTIGEHAGE - Een rijtje van vier huizen in Houtigehage is zaterdagavond getroffen door een blikseminslag (of meerdere). De eerste brandweerploeg werd om 19.05 uur opgeroepen voor de brand.

Kort voor de brand trok er onweer door de regio. Naast enorm veel regen sloeg de bliksem ook meerdere keren toe. Eén buurtbewoner sprak over een vuurbal die hij had waargenomen, zo'n tien minuten voordat de brand in Houtigehage werd gemeld.

Dakbrand

Bij aankomst van de brandweer van Drachten, Surhuisterveen en Drogeham is gelijk begonnen met het bestrijden van de brand. Het dak was mogelijk op twee plekken geraakt door de bliksem.

Blussen in de stromende regen

De brandweerploegen kregen hulp van de autoladder van Drachten en het groot watertransport van Burgum. Tijdens het bluswerk kwam de regen nog 'met bakken' naar beneden waardoor de brand sneller dan normaal bestreden kon worden.

Politieauto stond in de weg

Tijdens de brand ontstond er kort een conflict tussen een omstander en een agent. Een politieauto stond in de weg voor de brandweer met een autoladder die met spoed aankwam. De omstander wilde de auto wegrijden maar hij werd vervolgens kwaad aangesproken door de diender. Terwijl hij daar mee bezig was, moest een andere agent erbij komen om de auto weg te zetten. Kostbare minuten gingen verloren.

Nadat de brandweer ter plaatse was gekomen, kon de brand snel geblust worden. Het dak moest daarbij gesloopt worden om de brandhaard volledig te kunnen doven. Er is daarna begonnen met het ventileren van de huizen. De twee hoekwoningen liepen de grootste schade op bij de brand.

De afgebrande coniferen hebben niets met deze brand te maken. Deze waren enkele maanden geleden in vlammen opgegaan. Bij de brand is verder niemand gewond geraakt.

