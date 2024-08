De Warrenhove bestaat 50 jaar: open dag

Auke Iedema zo 25 augustus 2024, 9.00 regionaal zo 25 augustus 2024, 9.00

DRACHTEN - De Warrenhove in Drachten bestaat 50 jaar. Een halve eeuw geleden was het eerste bejaardentehuis in Nederland waarbij (echt-)paren bij elkaar konden blijven wonen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een hedendaags woonzorgcentrum.

Sinds 2009 is De Warrenhove onderdeel van Zorggroep Liante, een organisatie met in totaal 7 woonzorgcentra en wooncentra in Drachten, Oost- en Weststellingwerf. De Warrenhove is uniek vanwege onder meer een winkel, een fysiotherapie- en pedicurepraktijk en een kapsalon. "Bijzonder is dat onze keuken elke dag verse, warme maaltijden bereidt." zo laat leidinggevende Mariska Kooiker-Meinema wten.

Op vrijdag 6 september is het feest bij het woonzorgcentrum De Warrenhove. Op die dag wordt het 50-jarige bestaan gevierd. Een mijlpaal die ze graag met de bewoners, medewerkers en vrijwilligers willen vieren. Ook ander geïnteresseerden zijn deze dag van harte uitgenodigd.

Wat is er te doen?

In samenwerking met Fysiotherapie Moleneind organiseert De Warrenhove een tal van activiteiten, gericht op het thema 'Gezond ouder worden, vitaliteit en valpreventie'.

Opening om 11.00 uur met wethouder en de bestuurder van Zorggroep Liante

Uitleg over ouderenzorg in het algemeen en over De Warrenhove

Rondleidingen door het gebouw tussen 14.00 uur tot 17.00 uur

Gratis gezondheids- en valpreventiecheck

Diverse verkoop kraampjes met creatieve werken, draaiorgel en divers lekkernijen

Kidscorner

Wilt u komen?

Het adres is de Warren 8 in Drachten. Parkeren kan op het terrein van de locatie of op de straat daarnaast.