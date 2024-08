Grote brand in kuilopslag bij boer in Wergea

ma 12 augustus 2024

WERGEA - De brandweer rukte maandag met meerdere brandweerploegen uit naar een boerderij aan de Narderbuorren in Wergea. Omstreeks 17.30 uur was er brand uitgebroken in een kuilopslag.

De brandweer van Grou, Leeuwarden en Burgum zijn ter plaatse gekomen om de brand in de opslag van gras / hooi te bestrijden.

"Omdat de brand snel groter wordt en dicht bij een schuur is, is opgeschaald naar grote brand." zo liet de brandweer kort na het uitbreken van de brand weten.

Rond 18.20 uur werd duidelijk dat er een verrijker op een kuilbult in de brand was gevlogen. De brand was korte tijd zo hevig dat er gevaar was dat het vuur zou overslaan naar de stal.

Tijdens de bluswerkzaamheden zijn de koeien in de stal in veiligheid gebracht. Omwonenden werden opgeroepen om deuren en ramen te sluiten omdat er veel rook vrijkwam door de brand.

