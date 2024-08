Kliko's vliegen in brand door BBQ-resten

regionaal zo 11 augustus 2024, 12.06

DRACHTEN - In een achtertuin aan de Meerkoetstraat in Drachten brak zondag omstreeks 11.10 uur brand uit in een kliko. De brand kon ontstaan omdat er barbecue-resten in de afvalbak waren gegooid. De bewoners hadden zaterdagavond een barbecue gehad en de resten in de kliko gegooid.

Het vuur greep korte tijd flink om zich heen. Er was een grote rookontwikkeling. De bewoners deden alvast een bluspoging terwijl de brandweer aanrijdend was. De brandweerlieden hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat het vuur helemaal uitging.

