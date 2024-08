Gewonde bij brand op camping in EarnewÃ¢ld

Gewonde bij brand op camping in Earnewâld

EARNEWALD - Bij een brand op camping It Wiid in Earnewâld is woensdagavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer lag bij aankomst van de hulpdiensten in het water.

De brandweer van Oudega werd om 21.29 uur gealarmeerd voor de brand. Bij aankomst zou de brand al gedoofd zijn. Zowel de politie, de brandweer als een ambulance kwamen ter plaatse.

De brand zelf was van korte duur. Deze werd binnen enkele minuten geblust nadat de brandweer was gealarmeerd. Bij aankomst was het vuur al gedoofd. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Later werd duidelijk dat er een gasfles was geëxplodeerd tijdens een wisseling. Een voortent vloog vervolgens in brand. De eigenaar raakte daarbij gewond en liep vermoedelijk brandwonden op aan zijn arm.

