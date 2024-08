Gestolen aanhanger teruggevonden in Gronings dorp

regionaal di 6 augustus 2024, 12.36

URETERP - De aanhanger die vrijdag werd gestolen uit Ureterp is teruggevonden. De aanhanger van Pulse Licht & Geluid bleek na een tip in het Groningse Garmerwolde te staan. Eigenaar Frank Slot heeft zijn kar maandag weer opgehaald.

Het slot van de aanhanger was opengebroken en de oprijplaat die er in lag is gestolen. Daarnaast is geprobeerd om de bestickering te verwijderen. Zo liet Slot weten.

Slot kwam zijn aanhanger op het spoor na een gouden tip. Iemand had de aanhanger in het Groningse dorp zien staan en hem op de hoogte gebracht. De politie is op de hoogte gebracht dat de aanhanger weer terug is.