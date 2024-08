Aanhanger gestolen vanaf Boekweitpaed in Ureterp

regionaal za 3 augustus 2024, 10.00

URETERP - Een aanhanger van Pulse Licht & Geluid is vrijdagochtend vroeg gestolen in Ureterp. Rond 7.00 uur werd de kar opgehaald door twee jongens in een Peugeot 206. De aanhanger stond geparkeerd op de Boekweitpaed in Ureterp.

"De aanhanger stond op slot en is dus losgeknipt" zo laat de gedupeerde eigenaar, Frank Slot, weten. Een getuige heeft gezien dat het om twee donkere jongens gaat. Eén droeg een capuchon.

Nadat de aanhanger losgemaakt was, zijn ze ermee weggereden. Slot heeft aangifte bij de politie gedaan van de diefstal.